Rudy en Hilde zijn vijftig jaar getrouwd

Rudy Tommelein (71) en Hilde Tillie (72) uit Lo waren op zondag 14 januari vijftig jaar getrouwd. Het koppel baatte jarenlang restaurant Trio’s in De Panne uit. “We leerden elkaar kennen tijdens het paardrijden”, herinnert Hilde zich nog, die afkomstig is uit Izegem. Rudy bracht zijn jeugdjaren door in Sint-Idesbald. Het gouden paar heeft twee dochters, Els en Katrien, en zes kleinkinderen. Het stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om de jubilarissen te feliciteren. Op de foto van links naar rechts schepen Lieve Castryck, schepen Wout Cornette, Jurgen Bourgeois (man van Els), Els Tommelein, Rudy Tommelein, Hilde Tillie, Vic Bourgeois en Nina Bourgeois. (foto KVCL)