Rudy en Anne zwaaien met goud

Rudy Dewulf (72) en Anne Breunig (71) beloofden elkaar op 30 maart 1973 eeuwige trouw en dat mag je best letterlijk nemen. Het koppel werd op zaterdag 8 april immers ontvangen in het stadhuis van Oostende voor de viering van hun gouden huwelijksverjaardag. Rudy speelde in een rockbandje en Anne was een fervent danseres en zo leerden ze elkaar kennen. Rudy werkte als steward bij het teloorgegane RMT en Anne werkte als horecamedewerkster. Met Harry en Glenn kregen ze twee kinderen. Daarnaast hebben ze drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Het koppel woont in de Van Iseghemlaan. (JRO)