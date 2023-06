Rudy en Anita zijn een gouden koppel

Rudy Waelkens (71) en Anita Ghettem (71) mochten naar het het stadhuis om hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren met een delegatie van het stadsbestuur. Zij overhandigden hen enkele geschenken.

Anita Ghettem is geboren op 4 juli 1951 in Kortrijk, als enig kind. Zij werkte vanaf haar 17 jaar: eerst bij Bastiaen in Marke, daarna bij Lano in Harelbeke en bij Intercom in Kortrijk. Ze deed ook 25 jaar naschoolse opvang in de Mariaschool. Anita houdt van muziek beluisteren en naar de kaartersclub gaan. Rudy Waelkens is geboren op 27 februari 1952 in Zwevegem als enig kind. Hij werkte vanaf zijn 16 jaar: eerst bij Detremmerie in Beveren-Leie, daarna bij Vandeputte in Lendelede. Later bij Balta in Wakken en bij Deknudt in Deerlijk. Rudy was 15 jaar gemachtigde opzichter en vaste begeleider van het 6de leerjaar met de fiets, in de Mariaschool. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht in Lombardsijde en in Essentho in Duitsland. Zijn hobby is voetbal. Hij was 22 jaar steward in Brugge. Zij trouwden in Harelbeke op 11 mei 1973 en hebben twee kinderen.