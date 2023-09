Ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag werden Frans Velghe en Rosanna Seynhaeve door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Desselgem op 7 september 1963. Frans werd geboren in Izegem op 7 september 1951. Rosanne zag het levenslicht in Kortrijk op 19 juli 1950. Ze zijn trouwe supporters van hun sportende kleinkinderen. Frans en Rosanna hebben drie kinderen: Kristof, Nico en Bart. De kleinkinderen heten Lennard, Jana, Féline, Jasper en Jérôme. (PPW/foto HDV)