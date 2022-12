Rosa en Robrecht zijn een stralend briljanten echtpaar

Rosa Verschaeve en Robrecht (Robert) Vanassche, beide geboren in 1935, vierden hun briljanten huwelijksverjaardag.

Rosa en Robrecht gaven elkaar hun jawoord op 23 november 1957 aan de toenmalige burgemeester van Rumbeke Jozef Van Coillie, de opa van huidig schepen Stefaan, die op de plechtigheid in De Zilverbergstatie aanwezig was om het briljanten koppel namens de stad, de provincie en het koningspaar te feliciteren.

“Zijn moeder was de beste vriendin van mijn moeder”, vertelt Rosa en zo leerden we elkaar beetje bij beetje kennen en werden we uiteindelijk een koppel. “Ik was thuis schoenstikster voor onder andere de schoenfabriek Driegelinck uit Izegem en Robert zijn hele beroepsloopbaan, tot aan zijn brugpensioen, postbode.”

Sporten en duiven

“Vanaf de geboorte van Patrick, ons eerste kind, werd ik voltijds moeder en huisvrouw. Na Patrick volgden Katrien en Johan. Patrick, getrouwd met Margot Declercq, woont naast de deur in de Ieperseweg; Katrien, getrouwd met Danny Corneillie, woont in Rumbeke en Johan met zijn vrouw Lieve Claeys in Roeselare. Soetkin, Nele, Ilke, Elias, Lowiese, Linde en Robbe zijn onze kleinkinderen. Ondertussen zijn er acht achterkleinkinderen bijgekomen.”

Robert is een fervente duivenliefhebber, was jarenlang voorzitter van de Rumbeekse vriendenkring van de Post. Rosa was een sportieve vrouw: fietsen, zwemmen en yoga waren haar favoriete bezigheden. Ze was vele jaren voorzitter van de krachtbalvereniging dames in Beitem en als echte Vossemolennaar zetelde ze ook in het bestuur van het plaatselijk wijkcomité en was medeverantwoordelijke voor het onderhoud van de Vossemolenkapel, waar nu Sacrament gevestigd is. “We zijn al zovele jaren samen door veel water in de wijn te doen en zeker geen baas te willen spelen.” (AD)