Rosa en Lucien vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Rosa Parmentier (82) van Ingelmunster en Lucien Defreyne (83) van Hulste gaven elkaar hun jawoord voor burgemeester Verhamme op 22 november 1963. Op die dag werd de wereld opgeschrikt door de moord op de Amerikaanse president JFK, een datum om nooit te vergeten. Zestig jaar later werd hun diamanten huwelijksverjaardag in Koers gevierd. Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie kwam hen namens de stad feliciteren.

“Een neef van mij deed dienst als koppelaar”, vertelt Rosa geamuseerd. Ik werkte toen in de drukkerij Feys als inpakster en Lucien als bediende bij de firma Interlin, waar men vlasvezelplaten fabriceerde. Door mijn neef Etienne is ons groot en lang liefdesavontuur begonnen.”

“Ik werkte nog een negental jaar in een confectieatelier en Lucien als bediende bij voeders Debaere en nadien bij Stadsbader als verantwoordelijke voor de logistiek en verzekeringen. Spijtig genoeg moest hij op 55-jarige leeftijd zijn beroepsloopbaan on hold zetten door ernstige gehoorproblemen, die vanaf dan ook een ernstige belemmering waren om vlot deel te kunnen nemen aan het sociale leven.”

Twee dochters

Het diamanten koppel woonde eerst in Hulste, nadien in Beveren-Leie en ze betrekken sinds 2003 een ruim appartement in de Rumbeeksesteenweg, net tegenover de basisschool De Verrekijker. Ze zijn de trotse ouders van twee dochters Barbara en Lisabeth. Barbara, getrouwd met Guy Bonte, woont in Moorslede en Lisabeth met haar man Steven Vermeylen in Oekene. Arthur, Emiel, Victor, Oscar en Julia zijn hun kleinkinderen.

Actief in verenigingen

Lucien is een verwoed lezer, terwijl Rosa graag bakt, kookt en bezig is met naald en draad. Ze is ook lid van de crea-afdeling van Samana en beiden zijn lid van Okra Rumbeke-Oekene. Lucien was ook een kwarteeuw secretaris van de kerkfabriek van de parochiekerk Sint-Salvator in Harelbeke en was er actief in een aantal parochiale verenigingen.

“Samenwerken en compromissen sluiten houdt ons al zestig jaar samen”, zeggen de jubilarissen met een knipoog. Proficiat en nu op naar briljant. (AD)