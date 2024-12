Rosa en Louis vieren diamanten bruiloft

Louis Meulemans (81) en Rosa Weyn (80) hebben onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Allebei afkomstig uit Hoboken, gaven ze elkaar op 24 november 1964 hun jawoord in Hemiksem. “We hebben elkaar daar leren kennen op de kermis, het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt Louis, die vroeger voor General Motors werkte.

“Ik ondertekende de gelijkvormigheidsattesten van de Amerikaanse wagens die we hier importeerden: Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac… En omdat ik thuis niet genoeg plaats had om ze allemaal te stockeren, kocht ik in Blankenberge een garage langs de Brugse Steenweg. Ik had immers ook een passie voor boten en was hier aangesloten bij Royal Scarphout Yachtclub”, aldus Louis.

Het koppel kreeg een dochter Pascale, die werd geboren in 1965. Zij schonk Rosa en Louis op haar beurt twee kleindochters, Joke en Lisa.

“En ondertussen hebben we ook een achterkleindochter van een jaar oud: Tillie zorgde voor een vrouwelijk viergeslacht in de familie”, aldus de trotse mater familias. Rosa en Louis wonen ondertussen al 25 jaar in Blankenberge. “Ook de gezonde zeelucht heeft destijds meegespeeld bij die keuze”, besluit Louis. Burgemeester Björn Prasse en schepen van Burgerlijke Stand Patrick De Meulenaere kwamen de jubilarissen maandag bij hen thuis in de bloemetjes zetten. Op de foto zien we verder ook nog Rosa en Louis hun dochter Pascale en haar man Peter. (WK)