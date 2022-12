Rosa Decouttere en Noël Claeys vieren briljanten jubileum in Ledegems gemeentehuis

Rosa Decouttere en Noël Claeys werden zondag ontvangen op het gemeentehuis in Ledegem. Ze gaven elkaar op 30 november 1957 elkaar hun jawoord.

Rosa en Noël zijn dus al 65 jaar getrouwd. Voor de start van dit mooie sprookje moeten we terugkeren naar 1936, het geboortejaar van beide jubilarissen. Rosa Decouttere werd op 29 januari 1936 geboren in Sint-Eloois-Winkel. Ze groeide op in een gezin met acht kinderen. Rosa bracht haar kinder- en jeugdjaren door op de Dorpsplaats, later in de Kloosterstraat. Na het lager onderwijs volgde ze nog enkele jaren naaischool in Moorsele. Haar loopbaan startte ze als stikster bij de firma Neyrinck.

Daarna werkte ze nog tot haar brugpensioen bij de firma Nelca in Lendelede. Noël zag het levenslicht op 27 februari 1936 in Moorsele. Hij stamt uit een gezin met zeven kinderen. Zijn jeugdjaren bracht hij door langs de Maalstraat. Nadat hij de lagere school doorliep leerde Noël de schrijnwerkersstiel. Hij startte zijn loopbaan bij de firma Rosselle in Izegem. Hij zou er tot zijn pensioen werken. Daarnaast was Noël ook vrijwillig brandweerman. De twee leerden elkaar kennen tijdens een kermisweekend in zaal Boerenbond. Het klikte meteen. Op 30 november 1957 stonden ze in het gemeentehuis voor burgemeester Edmon Vandenbussche. Het kersverse paar nestelde zich op de Zuidhoek. Noël bouwde ondertussen zelf de woning langs de Kloosterstraat. Het gezinsgeluk van het echtpaar werd bezegeld met twee kinderen: Mareen en Carien.