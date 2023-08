Roos en Johnny vieren vijftig jaar huwelijk

Marie-Rose ‘Roos’ Debaere en Johnny Vanhaesbrouck uit Wevelgem vierden hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel leerde elkaar kennen op een t-dansant in Menen.

Marie-Rose Debaere (70) is een Wevelgemse, Johnny Vanhaesbrouck (70) groeide op in Rekkem. Ze leerden elkaar kennen op een t-dansant in Menen, waar het illustere dj-duo Mike & Zaki de plaatjes draaiden. Johnny waagde zijn kans bij ‘die blonde’ en de rest is geschiedenis.

Na zijn legerdienst in 1972 trouwden ze op 20 juli 1973 en vestigden zich op de Posthoorn. Johnny werkte als meestergast bij Ottoson. Toen dat bedrijf in 2000 de boeken dichtdeed, was hij gelukkig om bij Reznor in Menen opnieuw als meestergast aan de slag te kunnen.

Roos werkte sinds haar zestiende bij weverij De Plus. Tot 1990, dan bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen. Kim is er ondertussen 38, Sofie 33. Kleinkinderen Ferre (8), Esmée (7) en Remi (6) zijn de oogappels en uiteraard steeds welkom bij Roos en Johnny.