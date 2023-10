Roos en Guido vieren gouden huwelijksverjaardag

Op zondag 24 september vierden Guido Debacker en Roos Vergote hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel werd samen met de familie in de bloemetjes gezet in kasteel Ter Borcht.

Guido Debacker werd geboren op 2 januari 1952 in Tielt als zoon van Albert en Yvonne Pauwels. Samen met zijn zus en broer woonden ze in de bakkerij op de Goethalsplaats. Na zijn lagere schooljaren volgde hij een opleiding tot bakker en pasteibakker in de Groene Poorte. Daarna werkte hij thuis tot hij opgeroepen werd om in Ossendorf (D) als bakker het vaderland te dienen. In 1977 namen Guido en Roos de bakkerij over. Roos ontfermde zich over de winkel en de administratie. In 1994 lieten ze de bakkerij over aan Guy Seys en zochten Guido en Roos een andere uitdaging. Ze kozen voor het marktkramersleven en verkochten pralines op de markten in Roeselare, Brugge, Brussel en Oudenaarde. In 2006 stopten ze met de zaak. Guido bleef nog enkele jaren werken als vrachtwagenbestuurder. Guido stond ooit aan de wieg van tennisclub Chris Vuylsteke. Daarnaast heeft hij, net zoals Roos, een passie voor muziek. Hij leerde gitaar spelen en samen met Roos, Fabienne Mouton en Gabriël Desseyn richtte hij de skifflegroep 8860 op. Guido ging op 64-jarige leeftijd met pensioen. Nu houdt hij van fietsen en wandelen, samen met Roos gitaar en ukelele spelen en af en toe een partijtje biljarten.

De vonk slaat over

Roos Vergote werd op 6 mei 1949 geboren in Tielt. Ze was de dochter van Albert Vergote en Clara Claus. Het gezin telde vier dochters. Na de lagere school voltooide ze haar humaniora in Meulebeke en Lendelede. In Tielt doorliep ze de studies van kleuterleidster. Helaas werd ze tijdens de laatste examenperiode ziek en een jaar overdoen was geen optie. Zo belandde Roos in de fotozaak van zus Cecilia en schoonbroer Francis in de Kerkstraat. Daar zag ze dagelijks een knappe jonge bakker en in een mum van tijd was het broodje gebakken. Guido en Roos huwden in 1973. In 1977 werd dochter Sibille geboren. Sibille huwde met Pieter Dewulf. Ze hebben twee kinderen, Nina en Lune. (LB)