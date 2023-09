Ronny en Marijke uit Abele vieren gouden huwelijksjubileum

Op 22 juni waren Ronny Vandenberghe (71) en Marijke Vermeulen (69) vijftig jaar getrouwd, maar het feest werd pas onlangs gevierd. Marijke had gedurende vijftig jaar haar kapsalon op het Abeleplein.

Ronny werd geboren in Poperinge op 22 juli 1952, maar zijn ouders woonden in Stavele. “Ik had twee zussen, een tweeling. De lagere school volgde ik in Stavele, en daarna trok ik naar het VTI in Poperinge, vier jaar A3 houtbewerking. In het VTI Ieper behaalde ik de A2 Openbare Werken. Mijn legeropleiding kreeg ik in Lombardsijde, de rest deed ik in Brakel, het verste garnizoen tegen de Oost-Duitse grens”, vertelt Ronny.

“Eerst was ik twee jaar tekenaar bij architect Walter Stevens in Ieper. Daarna werkte ik gedurende 20 jaar bij het douaneagentschap Vanderbist. Dat bevond zich in het café De Zwarte Leeuw in Abele. We vulden er dus onze papieren in tussen de tooghangers. De laatste 22 jaar van mijn loopbaan deed ik de boekhouding en alles wat met het buitenland te maken had bij Floralux in Dadizele. Aan 61 jaar kon ik met pensioen”, aldus nog Ronny.

Eigen kapsalon

Marijke werd thuis geboren in Zuidschote op 17 oktober 1953. “Ik had drie broers en een zus. De lagere school volgde ik in mijn geboortedorp. Daarna trok ik naar de Lamotjes in Ieper: drie jaar snit en naad, en drie jaar coiffure. Nadat ik wat ervaring had opgedaan bij kappers in de streek, werd ik zelfstandig kapster in Abele. Pas op 1 januari van dit jaar ging ik met pensioen”, zegt Marijke.

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een bal in zaal Sultan in Reninge. Ze trouwden op 22 juni 1973 in Zuidschote.

Ze hebben twee zonen: Pascal (49), woont in Poperinge, en is getrouwd met Els Vandenberghe (toevallig dezelfde familienaam). Hij werkt bij het tuinbouwbedrijf Fleur in Beselare. Kristof (43) werkt bij Page in Poperinge en woont samen in Poperinge met Lien Vlamynck, die milieuambtenaar is.

Er zijn vier kleinkinderen: Anouk (22), Luka (19), Rachel (15) en Kamiel (13).

(AHP)