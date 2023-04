Ronny en Ingrid zijn halve eeuw getrouwd

Ronny Vanbillemont (72) en Ingrid Cattelion (69) leerden elkaar kennen als buren. De vonk sloeg al snel over en op 6 april 1973 stonden ze samen voor het altaar om elkaar het jawoord te geven. Ronny werkte veertig jaar voor de technische dienst bij de Stedelijke Werkhuizen in Oostende. Ingrid stond voor de kleuterklas als juffrouw. Ze kregen samen drie kinderen: Bart, Bjorn en Lars. Daarnaast hebben ze ook nog zeven kleinkinderen. Het gouden huwelijkspaar woont in de Vlierstraat. (JRO)