Ronny en Christine zijn vijftig jaar getrouwd

Ronny Sameyn en Christine Vanlerberghe werden op zondag 6 oktober ontvangen op het gemeentehuis in Ledegem. Het koppel uit de Groenestraat in Sint-Eloois-Winkel stapte op 4 oktober 1974 in het huwelijksbootje.

Christine en Ronny zijn allebei geboren in Kortrijk. Christine zag het levenslicht op 18 oktober 1952 en is de oudste van drie kinderen. Het gezin Vanlerberghe woonde in de Moorselestraat en later in de Kapelstraat in Sint-Eloois-Winkel. Christine doorliep de lagere school in de gemeente en trok naar Kortrijk voor haar middelbaar. De eerste jaren van haar loopbaan werkte Christine als zelfstandig naaister. In 1977 gooide ze het over een andere boeg en startte ze als onthaalmoeder. Van 1977 tot 2016 vertrouwden tientallen jonge ouders hun kostbaarste bezit aan Christine toe.

Ronny werd geboren op 19 november 1946. Hij is de jongste van zes kinderen. Zijn twee broers en drie zussen zijn inmiddels spijtig genoeg al overleden. Ronny liep school in Kortrijk en ging daarna naar de vakschool in Heule. Hij was vijftien toen hij als mecanicien startte bij Vandewiele in Marke. Tussen 1977 en zijn pensioen in 2004 werkte Ronny als schilder bij de firma Pattyn.

Ronny en Christine leerden elkaar kennen in Kortrijk. Toen zij er school liep ging ze ’s middags bij een nicht van haar moeder langs. Die hield een café open en daar kwam Ronny af en toe een pintje drinken. Ze verloren elkaar niet meer uit het oog en trouwden enkele jaren later in het stadhuis van Sint-Eloois-Winkel. Het kersverse paar nestelde zich in de Moorselestraat. Later verhuisden ze naar het Dorpsplein om uiteindelijk hun vaste stek te vinden in de Groenestraat. Hun geluk is bezegeld met twee kinderen: Melanie en Samuel. Er zijn ook al drie kleinkinderen: Emiel, Leon en Juliette. Ronny en Christine genieten momenteel volop van hun pensioen. Beiden zijn al 30 jaar lid van het koor Acapella. (BF)