Romain en Mireille zijn een diamanten paar

Op zaterdag 8 maart mochten Romain Parzysz (79) en Mireille Dekeyn (79) op het stadhuis 60 jaar huwelijksgeluk vieren. Romain en Mireille stapten op 5 maart 1965 in Menen in het huwelijksbootje. Romain werkte 42 jaar bij Reznor, eerst als chef lassen en daarna als marketingverantwoordelijke. Mireille werkte 28 jaar in rusthuis De Feniks als verantwoordelijke voor het personeel en het onderhoud. Het diamanten echtpaar woont in de Stijn Streuvelsstraat. Ze hebben drie kinderen: Véronique, Stéphane en David. De kleinkinderen Tom, Arthur, Laura, Eline en Emile en de achterkleinkinderen Paul, Ayan en Jeanne maken hun geluk compleet. (CB/foto CB)