Romain en Beatrys vieren diamanten jubileum

Ter gelegenheid van hun zestig jaar huwelijk werden Romain Parmentier en Beatrys Debrabandere door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Vichte op 8 november 1962. Romain werd geboren in Oudenaarde op 10 mei 1937. Hij werkte zijn volledige loopbaan in ’t Bazaarke in Vichte. Hij was 30 jaar vaandeldrager bij de fanfare Sint-Cecilia en bestuurslid van het handelsfoorcomité Vichte. Hij was 20 jaar als Zwarte Piet in dienst van Sinterklaas.

Beatrys zag het levenslicht in Vichte op 29 november 1938. Ze was samenwerkend vennoot met Romain. Ze houdt van hand- en naaiwerk. Ze houden beiden van tuinieren en koesteren mooie herinneringen aan de vele vakanties met de caravan.

Romain en Beatrys hebben twee kinderen: Filip en Isabel en 6 kleinkinderen: Kimberly, Steffie, Jelle, Tessa, Zara, Nanou.

