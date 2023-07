Roland Sys en Annelies Wtterwulghe 60 jaar gehuwd

Op 4 juli 1963 gaven Roland Sys en Annelies Wtterwulghe elkaar het jawoord. Op donderdag 6 juli 2023 kwam schepen Bert De Brabandere het koppel in woon-zorgcentrum Lindenhove feliciteren naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze kregen er uit handen van de schepen een champagnebox.

Het koppel heeft drie zonen: Daniel, Filip, Tony (+), een kleindochter Joyce en achterkleinzoontje George. Er is nog achterkleinkindje op komst eind september. Roland leerde Annelies kennen in het café dat gerund werd door haar ouders. Roland werkte 40 jaar bij de gemeente en was ook caddy in de golf. Ballen zoeken was zijn leven! Annie werkte in Hotel Les Hirondelles naast hotel Memlinc. Annelies woont nog thuis en gaat in de voormiddag graag wandelen met haar nicht. In de namiddag gaat ze alle dagen op bezoek bij Roland in het woon-zorgcentrum. In de cafetaria houdt ze zich dan graag bezig met het oplossen van kruiswoordraadsels. (DM/foto DM)