Roland en Nicole vieren 65ste huwelijksverjaardag

Op 29 augustus 1958 gaven Roland Mechele (87) en Nicole Vyvey (87) elkaar het jawoord. Ondertussen mochten ze al 65 kaarsjes uitblazen op hun huwelijkstaart. Een briljanten huwelijksverjaardag. Het mag dan wel een zeldzaamheid zijn, toch bewijzen Roland en Nicole dat het kan. Roland was militair bij Defensie, terwijl Nicole in een vishandel werkte. Ondertussen zorgden ze ook voor hun vijf kinderen. Die zorgden later voor een nageslacht met vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het koppel woont in de Hortensialaan. (JRO/foto JRO)