Roland en Jacqueline zwaaien met goud

Op 12 januari luidden de huwelijksklokken voor Roland Portier (71) en Jacqueline George (72). Ze leerden elkaar kennen in een jeugdclub in Oostende. Onlangs werden ze gevierd in het stadhuis van Oostende. Roland werkte bijna zijn hele leven in de horecasector, waarvan de laatste 20 jaar in het Thermae Palace. Jacqueline bleef dan weer thuis om voor de kinderen te zorgen. Het gouden koppel kreeg samen twee kinderen: Caroline (49) en John (47). Daarnaast hebben ze ook drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Roland en Jacqueline wonen in de Oostendse Haardstraat. (foto JRO)