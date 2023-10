Roland en Carine zijn 50 jaar getrouwd

Roland Lievens (71) en Carine Vanneste (67) wonen in de Ketelbuiserstraat 87, in het ouderlijke huis van Roland. “Ik woon al 71 jaar aan de Vijfwege en heb al veel zien veranderen hier. Vroeger konden we de kerktoren zien”, vertelt Roland daarover. Het koppel trouwde op 24 augustus 1973, een gouden jubileum. De jubilarissen leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan in de Thier-Brau-Hof in Torhout. Roland werkte als technisch orthopedist in Dominiek Savio in Gits, Carine was huisvrouw. Ze hebben twee dochters, Els en Lindsy. Er zijn drie kleinkinderen, Britt (18), Jorit (16) en Joren (14). Roland kweekt parkieten als hobby, en ze gaan samen graag eens goed uit eten. (JW/foto Kurt)