Roland en Anny vieren gouden jubileum in Zwevezele

Roland Dejonckheere (75) en Anny Ketels (76) vierden hun gouden huwelijksverjaardag.

Roland komt uit een gezin met zes kinderen en woonde op ‘t Veld in Zwevezele. Hij studeerde aan de landbouwschool.Op 16-jarige leeftijd werkte hij al thuis mee in het gemengd landbouwbedrijf. Toen hij in het huwelijksbootje met Anny stapte, zetten zij het landbouwbedrijf verder.

Anny komt uit een gezin met drie kinderen en zij woonde langs de Heulstraat in Zwevezele. Ze werkte in het toenmalig rusthuis in Zwevezele.

Het koppel kreeg vier kinderen en de stamboom werd aangevuld met acht kleinkinderen. Roland en Anny zijn heel sociaal aangelegd en lid van tal van verenigingen.

(NS)