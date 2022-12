Roger en Rais zijn 60 jaar getrouwd

Roger Verraest en Rais Vleirick werden uitgenodigd op het stadhuis voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Rais Vlerick (81) is geboren op 10 oktober 1941 in Bissegem en werkte als zelfstandig naaister. Ze houdt van naaien en boeken lezen. Roger Verraest (86) is geboren op 21 juli 1936 en werkte negen jaar bij Franco-Belge in Wevelgem en van 1959 tot aan zijn pensioen op zijn zestigste bij de RTT. Hij is supporter van KVK en houdt van wielrennen. Roger is bestuurslid bij Okra en vrijwilliger bij Vlaskapelle Bissegem en H. Hart Kortrijk. Het jubilerend koppel leerde elkaar kennen in Danszaal Cortina in Wevelgem. Zij trouwden op 23 november 1963 in de Sint-Audomaruskerk in Bissegem. Het feest had plaats in De Gulde. Het gezin werd uitgebreid met Dorine, getrouwd met Gerbrand Van Brussel. Lisa en Stevin zijn de kleinkinderen. (PVH/foto JVGK)