Roger en Paula uit Poelkapelle vieren platina huwelijksverjaardag: “Hun geheim na 70 jaar? Veel water bij de wijn doen”

In het woonzorgcentrum Cassiers in Houthulst vierden Roger Rambour en Paula Claeys hun zeventigste huwelijksverjaardag. “Om zeven decennia als koppel gelukkig samen te leven, is hun advies om veel water in de wijn te doen”, zei schepen Peter Vantomme (N-VA) tijdens het feest.

Paula Claeys zag het levenslicht 6 februari 1932 in een arbeidersgezin van vijf kinderen op de Boskant. “Na de lagere school ging ik dienen, onder meer aan ’t Minnewater in Brugge.” Eenmaal getrouwd gaf ze haar werk als dienstmeid op en werd ze huisvrouw. Roger Rambour werd geboren op 8 juli 1929 in een kroostrijk gezin van negen kinderen in Madonna.

“Na de school werd hij seizoenarbeider in het vlas en de bieten. Om economische redenen trokken de mannen van het dorp naar Noord-Frankrijk met een balluchon van 25 kilogram op de rug. Ze werkten zes en een halve dag per week”, bracht Peter Vantomme het harde labeur in herinnering.

Na die periode ging Roger aan de slag als metser bij Marcel Hoedt uit Poelkapelle. Het standbeeld van de seizoenarbeider van beeldhouwer August Michiels, Celten de Trimard aan de kerk van de Madonna, werd door de onderneming van Hoedt en Roger van sokkel en afwerking voorzien.

Groot verlies

Schepen Vantomme onthulde dat het koppel elkaar leerde kennen aan de Statiekermis in Poelkapelle. “Daar is de eerste kus gegeven.” Drie jaar later stapte het koppel in het huwelijksbootje op 19 april 1952 om 9.30 uur in Madonna. Een huwelijksreis zat er niet in. Het bleef beperkt tot dezelfde dag een uitstap naar een tante van Paula in Moeskroen. In 1953 werd hun dochter Josiane geboren.

“Helaas stierf zij in een woningbrand. Dat zorgde voor veel verdriet en donkere jaren voor de jonge ouders.” Eén jaar later werd dochter Christiane geboren.

Tijdens hoogdagen was het een gezellige drukte ten huize van Roger en Paula. “Ze waren gelukkig in hun huisje langs de Brugseweg. Roger supporterde voor de lokale voetbalploeg en Paula zorgde voor de kleinkinderen.”

Paula verblijft sinds 2015 in het woonzorgcentrum en Roger sinds 2019. Het koppel had samen twee kinderen, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. “Mijn grootouders zijn nog altijd bij de pinken en volgen nauwgezet het reilen en zeilen van hun nakomelingen op. Regelmatig bellen ze de achterkleinkinderen, die ze allemaal bij naam kent”, zegt kleindochter Tamara Gryson.

