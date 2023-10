Roger en Monique vieren diamanten bruiloft

Feest ten huize Roger Froyen (80) en Monique Devadder (79). Het koppel is zo maar eventjes zestig jaar getrouwd, goed voor een diamanten jubileum. Roger, afkomstig uit Alken (Limburg), en de in Oostende geboren Monique leerden elkaar kennen in discotheek De Stop in Oostende. Het koppel woonde eerst in de kuststad zelf en bouwde in 1967 in Snaaskerke. “We wonen er nog altijd ontzettend graag”, glundert het koppel. Roger was een korte periode bij de zeemacht actief en maakte nadien carrière bij Lithobeton en UCB. Monique was dan weer meer dan dertig jaar aan de slag bij Siemens in Oostkamp, waar ze bobineerde of spoelen maakte voor radio’s en tv’s. Het koppel heeft met Ann (49) één dochter; Bjorn en Lotje zijn de kleinkinderen. (TVA)