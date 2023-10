Roger en Mieke zijn vijftig jaar getrouwd

Roger Van Acker en Mieke Vermeesch zijn allebei geboren in Oostende, in hetzelfde jaar: 1952. In jeugdclub Gloria in Middelkerke schoot Cupido zijn pijlen af en 2 jaar later, in 1973, schoven ze de trouwringen aan elkaars vinger in het Sint-Annakerkje in Stene-Dorp. Na hun huwelijk ging het jonge stel in de Duinenstraat in De Panne wonen, maar enkele jaartjes later vonden ze een nieuwe stek in Adinkerke, waar ze tot vandaag nog altijd wonen. Ronny werd dienstchef bij de NMBS, Mieke serveerde in Hotel Royal en Tearoom Santos Palace, en ging later aan de slag in privéschool De Leerwijzer. De kinderen, Nele en Stijn, wonen allebei in Veurne en zorgden voor 4 kleinkinderen. Roger en Mieke zijn al een aantal jaren met pensioen, maar engageren zich in diverse verenigingen. Ze houden ook van een stevige wandeling en Mieke trekt graag de loopschoenen aan. (foto MVO)