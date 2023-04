Roger en Lieve zwaaien de gouden plak

Op 20 april 1973 stapten Roger Vermaerke (69) en Godelieve Lieve De Waegeneer (70) in het huwelijksbootje. Ze leerden elkaar kennen op school. Beiden studeerden immers als verpleegkundigen. Het is dan ook geen toeval dat Roger als verpleegkundige aan de slag ging in het Universitair Ziekenhuis van Gent en dat Lieve werkte als sociale verpleegster. Daarna ging ze aan de slag als directrice van een kinderdagverblijf. Het koppel kreeg met Kristof en Joke twee kinderen. Daarnaast hebben ze ook nog twee kleinkinderen. Ze wonen samen in de Veerbootstraat. (JRO)