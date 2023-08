Roger en Josiane zijn een diamanten paar

Roger Dejonghe (82) en Josiane Wildemeersche (86) werden in het Izegemse stadhuis ontvangen naar aanleiding van hun diamanten jubileum. De twee stapten op 10 augustus 1963 in Ieper in het huwelijk.

Beide jubilarissen zagen het levenslicht in Ieper en trouwden er ook. Nu wonen ze in de Koningin Elisabethlaan in Emelgem. Het huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Ivan (getrouwd met Dorine Vandecaveye), Gina (getrouwd met Gino Provoost), Nadine (met Krist Vandesompele) en Nico (getrouwd met Veerle Maes). Met Gwendoline, Céline, Shana, Liam, Tuur, Fien, Toon en Thijs breidde de familie uit met acht kleinkinderen. Intussen zijn er ook al drie achterkleinkinderen.

Roger Dejonghe en Josiane Wildemeersche hielden zich keurig aan de afspraak die ze tien jaar geleden in het Izegemse stadhuis maakten: in 2023 diamant komen vieren. Een ingrijpende hartoperatie bij Roger zorgde even voor een moeilijkere periode, de afgelopen tien jaar. Maar samen zorgden ze ervoor dat alles weer goed kwam. “De dokter raadde aan om veel te bewegen en dat namen ze nogal letterlijk”, lachen de kinderen. “Ze zijn dan ook zelden thuis: wekelijks zijn er kaartersnamiddagen, af en toe gaan ze iets eten en ook een winkeluitstapje slaan ze niet over.”

Buschauffeur

60 jaar geleden was Roger buschauffeur. “En dat is hij eigenlijk nog altijd”, klinkt het. “Weliswaar met een iets kleinere bus, maar even stipt als vroeger voert hij de kaartende vrouwen naar hun wekelijkse afspraak.”

Josiane is een trotse huisvrouw die altijd voor een warm nest zorgde. Volgens de kinderen geraak je er nooit weg zonder koeken, chips of pralines gesmuld te hebben.

Roger hield van de vinkensport en doordat hij met meerdere vinken wou spelen, maar er zelf maar één mocht zetten, werden de overige gezinsleden in de vinkenactiviteiten betrokken. Josiane las dan weer wekelijks de krant. Ze wou die telkens voor middernacht uitgelezen hebben, waardoor gezinsleden haar vaak slapend boven de artikels aantroffen… En ooit werd het diamanten paar eens bijna als vermist opgegeven. Toen ze bij een tripje naar zee niet op hun gebruikelijke parkeerplaats konden staan, vonden ze ’s avonds hun auto niet meer terug. Pas na kilometers stappen en de nodige ongerustheid op het thuisfront, werd de wagen alsnog ontdekt.

Ongetwijfeld werden tijdens de viering van het jubileum nog veel meer anekdotes opgehaald. Schepenen Ann Van Essche en Caroline Maertens overhandigden de traditionele geschenken en klonken even later met het diamanten paar op de 60 afgelopen huwelijksjaren tijdens een door de stad aangeboden receptie. (MI)