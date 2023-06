Roger en Elodie ‘Francine’ zijn een diamanten paar

Roger Goethals en Elodie Van Eeckhaute vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Roger (84) werd geboren in Destelbergen. Elodie (80), maar iedereen noemt haar Francine, werd geboren in Gent. Het paar leerde elkaar kennen in het confectieatelier van Godiva’s. Na 14 maanden verkering stapten ze op 30 mei 1963 in het huwelijksbootje in Oostakker. Roger heeft altijd voor Godiva’s gewerkt. Roger en Francine al 52 jaar in Diksmuide. Het gezin werd uitgebreid met vier kinderen: Tino, gehuwd met Tanja, woont in Diksmuide, Roland is getrouwd met Isabelle en woont in Nieuwpoort, Dochter Rita woont samen met haarr man Jacky in Diksmuide en Marleen woont in Houthulst met haar man Filip. Het koppel heeft zeven kleinkinderen Aïcha, Brecht, Stijn, Anthony, Björn, Robin en Siebe. Ook zijn er al acht achterkleinkinderen: Esmée, Julot, Manèle, Rosalie, Harrie, Billie, Charlie en Henry. Roger was 25 jaar vrijwilliger bij de brandweer van Diksmuide en Francine maakte heel mooie dingen in klei en keramiek. Nu genieten ze vooral van de kleine dingen in het leven, van hun familie en de vrienden. Op de foto zien we het koppel met de familie en een delegatie van het stadsbestuur. (ACK/foto ACK)