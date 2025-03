Roger en Diana vieren 70 jaar huwelijk

Roger Egels (93) en Diana Dewitte (87) kregen in wzc De Pottelberg het bezoek van schepen van Seniorenbeleid Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) naar aanleiding van hun 70ste huwelijksverjaardag.

Café De Wachtzaal

Roger is geboren in Bissegem op 24 februari 1932 als jongste van zes kinderen. Hij werkte onder meer voor Stad Kortrijk en ging met pensioen in 1978. Roger sleutelde vroeger veel aan fietsen en geniet nu vooral van familiebezoekjes en tv kijken. Diana is geboren in Bellegem op 27 oktober 1937 als zesde van acht kinderen. Zij werkte als bobijnster bij firma Depoorter. Diana houdt van breien en genieten van familiebezoekjes. Het koppel leerde elkaar kennen in Café De Wachtzaal op ‘t Hoge in Kortrijk. Ze trouwden op 25 februari 1955. Er was geen feest, maar ze aten wel konijn bij de ouders van de bruid. Ze woonden eerst in Moeskroen en daarna in Kortrijk. Ze kregen tien kinderen waarvan er nog negen in leven zijn: zeven dochters en twee zonen. Het gezin telt intussen vijftien kleinkinderen, zeventien achterkleinkinderen en er is één achterachterkleinkind op komst. Het geheim van hun lang huwelijksleven? Er regelmatig samen op uit trekken met de brommer en regelmatig een tussenstop houden om er eentje te nuttigen, en bij vrienden en kennissen de weekends doorbrengen en een kaartje leggen. Binnenkort verhuist Roger naar het wzc De Pottelberg.