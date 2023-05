Roger en Bertha zijn 65 jaar getrouwd

Sijselenaars Bertha Dewitte (87) en Roger Reyserhove (87) hebben op 14 mei hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd in restaurant Coco in Loppem. Bertha is een Sijseelse, terwijl Roger afkomstig is van Sint-Kruis. Na hun huwelijk vestigden ze zich in Sijsele, waar ze nog altijd wonen.

Bertha was de dochter van café De Koornbloem in de Dorpsstraat in Sijsele, en het is ook in dat café dat ze elkaar leerden kennen. “Ik kwam er eens aan de toog zitten om te zien welk vlees daar in de kuip was, en het klikte al vlug met de cafédochter”, lacht Roger.

Bertha zorgde thuis voor de drie kinderen, terwijl Roger 42 jaar lang in de Gistfabriek in Brugge werkte. Hij was ook aangesloten bij de voetbalploeg van het bedrijf en speelde later nog bij Heist. Roger runde als fervent boogschutter in Sijsele zelfs een tijdje zijn eigen maatschappij, waarvan Bertha de kantine deed. Het reislustige echtpaar trok zelfs ooit een maand naar Thaïland, maar houdt het nu vooral bij restaurant- en tearoombezoek. Ze kregen drie kinderen; er zijn twee kleinkinderen.

Burgemeester Joachim Coens kwam hen feliciteren namens het stadsbestuur. (PDV)