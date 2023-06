Roger en Anna vieren briljanten huwelijksgeluk

Het echtpaar Roger Callens – Anna Wallays uit de Corbystraat vierde zijn 65-jarig huwelijksjubileum. De vlam tussen Roger en Anna sloeg over in zaal De Beurs in Roeselare.

Roger Callens (91) en Anna Wallays (89) zijn allebei afkomstig uit een landbouwersgezin. Ze namen na hun huwelijk een landbouwbedrijf over en bouwden dat uit tot een gemengd bedrijf. “We hadden varkens en koeien, maar teelden ook groenten”, legt Roger uit. “We kweekten onder andere rode kolen, bloemkolen en schorseneren”. Het koppel ontmoette elkaar op een bal in de ondertussen verdwenen Roeselaarse zaal De Beurs. Ze huwden na een verkering van 4 jaar op 16 juli 1958. Roger en Anna hebben 2 kinderen. Ondertussen zijn er al 7 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. In hun vrije tijd ging het koppel vroeger vaak regelmatig fietsen. (BCH/foto JCR)