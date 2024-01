Roger en Andrea vieren briljanten huwelijksgeluk

Roger Hoedt (geboren op 9 juli 1934 in Pervijze) en Andrea Van Hulle (geboren op 30 november 1935 in Brugge) uit de Legeweg in Sint-Andries vierden vorige week zaterdag hun briljanten huwelijksjubileum in het Oosthof in Snellegem.

De twee, die beiden uit een echte landbouwfamilie voortkomen, leerden elkaar kennen tijdens een familiebezoek naar aanleiding van de kermis in Pervijze. Op 6 januari 1959 traden ze in het huwelijk en daarna kregen ze vier kinderen: dochters Sabine en Sonia en de tweeling Jan en Karl. Intussen zijn er al tien kleinkinderen: Kim, Ben, Sam, Wannes, Lief, Saar, Ruben, Aline, Iloné en Aloïs. Verder zijn er ook nog vijf achterkleinkinderen met Hazel, Berk, Ceder, Niels en Tars. Van 1960 tot 1990 woonden ze met drie generaties samen op de boerderij.

Roger werkte een tijdlang voor de groendienst van de Stad Brugge. Hij zorgde onder meer voor het onderhoud van het terrein op Jan Breydel. Het koppel ging graag kaarten in Huize Wellecome en fietsen, maar dat lukt nu minder goed. Nog elke zondag gaan ze naar de mis en nadien op restaurant voor een lekker etentje. Roger werkt nog graag in zijn moestuin en zorgt voor het houtvoorraad voor de winter. Bij slecht weer is hij bezig met woordzoekers en leest hij de krant voor. Zij houdt van koken. Burgemeester Dirk De fauw ging die het koppel feliciteren met hun briljanten jubileum.