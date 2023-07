Rode Kruis op trouw van Michaëlla en Bart

De Wevelgemse Rode Kruis ploeg was massaal aanwezig op het huwelijk van Michaëlla Vandenbulcke (28) en Bart Durieu (32). Hoe kan het ook anders, beiden zijn vrijwilligers bij dat team.

Michaëlla was al vrijwilliger bij Jeugd Rode Kruis toen ze Bart via gemeenschappelijke vrienden tegen het lijf liep. Het klikte meteen en niet veel later stelde ze hem voor om ook bij Jeugd Rode Kruis te komen. Door samen als vrijwilliger aan de slag te gaan, sloeg de vonk pas écht over. Het koppel woont in de Vrijheidsstraat. Michaëlla is leerkracht bij VTI Menen. Bart werkt in de gebouwendienst van het Guldensporencollege. (SL/foto SL)