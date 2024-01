Rode Duivel Olivier Deman vraagt vriendin ten huwelijk: “Geen betere manier om 2023 af te sluiten”

De 23-jarige voetballer Olivier Deman heeft zich op de laatste dag van 2023 met zijn vriendin Sara Van Damme verloofd tijdens hun vakantie in Tenerife.

Het koppel kondigde het heuglijke nieuws zelf aan op Instagram: “Ze zei ‘ja’, geen betere manier om 2023 af te sluiten.”

Olivier Deman maakte in augustus 2023 de overstap van Cercle Brugge naar het Duitse Werder Bremen, waar hij ondertussen al 12 wedstrijden speelde. Twee maanden eerder werd de middenvelder voor het eerst opgeroepen door bondscoach Dominico Tedesco voor de nationale voetbalploeg. Olivier debuteerde als Rode Duivel in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, in november kreeg hij een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Servië.