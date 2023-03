Robin en Paulette vieren gouden huwelijksverjaardag

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Robin De Cabooter en Paulette Arlin ontvangen in het gemeentehuis. Beiden zijn geboren in Kortrijk: Robin op 16 augustus 1948 en Paulette op 2 juni 1953. Robin stamt uit een gezin van negen kinderen. Vanaf zijn veertiende ging hij werken in een bakkerij. Tot aan zijn brugpensioen was hij actief in de textielsector en daarna werkte hij nog 14 jaar, tot zijn zeventigste, bij Roularta. Alles samen goed voor een actieve loopbaan van 56 jaar. Zijn grote hobby was altijd voetbal. Zo fungeerde hij 33 jaar als scheidsrechter in het liefhebbersvoetbal. Paulette werkte achtereenvolgens in de confectie, de textielsector en als poetsvrouw. Ze trouwden op 23 februari 1973 in Kortrijk. Ze hebben twee kinderen (Katia en Claude) en twee kleinzonen. Ze houden van fietsen en bezoekjes van de kinderen en kleinkinderen. (DRD/foto DRD)