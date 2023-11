Robert en Mariline zijn een gouden paar

Robert Uzeel (70) en Mariline Dobbels (67) uit de Vijverstraat in Houthulst werden samen met hun familie uitgenodigd op het gemeentehuis ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum.

Robert is geboren in Poperinge, Mariline zag het levenslicht in Sinault (Wallonië). Op zijn veertiende begon Robert te werken bij Beton Valcke, Mariline bleef op haar veertiende thuis om te helpen in het grote huishouden. Robert was daarna actief als zelfstandige: onder meer 20 jaar als boomsnoeier en 15 jaar als fabrikant van tuinhuizen. De laatste 5 jaar voor zijn pensioen was hij actief in de zeevisserij. Mariline bleef ook na haar huwelijk zorgen voor het huishouden. Het paar leerde elkaar kennen op een camping in Oostduinkerke in 1970. Ze huwden op 26 oktober 1973 in Wevelgem. Het paar kreeg drie kinderen: Robin, Isabelle en Richard. Intussen zijn er ook al elf kleinkinderen: Robrecht, Reinhart, Laura, Sarah, Jeroen, Lotte, Leyla, Robbert, Twarre, Ferre en Thilly. Mariline is vrijwilligster in WZC Cassiers en Robert is een fervent visser.