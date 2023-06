Robert en Lena vieren gouden jubileum

Robert Lacour (73) en Lena Depuydt (72) werden samen met hun familie op het gemeentehuis van Houthulst ontvangen ter gelegenheid van hun gouden jubileum op zondag 11 juni. Robert is geboren in Merkem op de ouderlijke boerderij en Lena werd geboren op de ouderlijke boerderij in Vlamertinge. Na zijn studie bleef Robert thuis om te helpen op de boerderij van zijn ouders en boerderijen van de buren. Robert en Lena startten samen een varkensbedrijf op, er werden stallen bijgebouwd en een KI centrum opgestart. In 2002 werd het bedrijf overgenomen door hun zoon Geert. Het paar verhuisde, maar ging nog vaak helpen met de zoon. Daarnaast was Robert 42 jaar brandweerman bij het korps van Merkem, nu is hij er erelid. Zoon Geert is hierin zijn vader gevolgd en is ook brandweerman. Lena startte haar loopbaan als secretaresse bij sproeistoffenbedrijf Omni Chemie Staelens in Ieper. Ze werkte daar tot aan het huwelijk met Robert en ze samen met Robert een eigen landbouwbedrijf opstartte. Lena en Robert leerden elkaar kennen in Het Munchenhof in Langemark. Hun verkering duurde drie jaar en op 12 mei 1973 trouwden ze. Na hun huwelijk woonden ze eerst een achttal maanden in Langemark om daarna in de Hoge Ieperweg te gaan wonen. Het paar werd gezegend met drie kinderen: Carine uit Westrozebeke, Geert uit Merkem en Henk uit Nieuwkerke. Ook hebben ze twee kleinkinderen: Viktor en Emiely. Robert en Lena gaan samen vaak fietsen, op dinsdag gaan ze kaarten bij Okra, op woensdag- en donderdagnamiddag gaan ze petanque spele en ze werken graag in de tuin te werken. Robert kweekt sierpluimvee en Lena houdt van borduren en is bestuurslid van Femma. Lena en haar zus gaan graag samen op reis, samen zagen ze al een heel stuk van Europa. Robert en Lena houden van het bezoek van de kinderen en zijn trots op de goede relatie die zij en de kinderen onderling met elkaar hebben, hoe ze altijd klaar staan om elkaar te helpen. Op de foto herkennen we zittend vooraan v.l.n.r. Henk Lacour, Carine Lacour, het jubilerende paar Robert Lacour en Lena Depuydt, schepen Jeroen Vandromme en Geert Lacour. Achteraan v.l.n.r.: gemeenteraadslid Julie Descheppere, Elisabeth Roelandt, Chris Verschelde, Emiely Roelandt, Joke Mostaert, schepen Ann Vansteenkiste en schepen Erik Verbeure. (ACK/foto ACK)