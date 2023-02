Rita en Willy vieren gouden huwelijksjubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Willy Claerhout en Rita Verthé door het stadbestuur in de bloemetjes gezet

Ze trouwden in Waregem op 26 januari 1973. Willy werd geboren in Beveren-Leie op 20 oktober 1949. Hij werkte bij Warelec, Devolder, RTT, Belgacom en Proximus. Hij houdt van fietsen, wandelen; basketbal en voetbal. Rita zag het levenslicht in Tielt op 7 september 1951. Ze werkte bij Huis Cottens en bij Bouwschoon Clean Dienst. Ze houdt eveneens van fietsen, basketbal en voetbal. Ze waren lang actief in het buurtcomité van de Veertig Huizen en koesteren mooie herinneringen aan hun cruise. Willy en Rita hebben een zoon Kurt. De kleinkinderen heten Xander en Julie. (PPW/foto HDV)