Rita en Raymond 50 jaar getrouwd: “Water bij wijn doen”

Rita Geldhof (68) en Raymond Meesseman (71) trouwden in het stadhuis van Roeselare op 9 november 1973. Iets meer dan 50 jaar later waren ze te gast in Koers voor de officiële hulde door het stadsbestuur. De twee leerden elkaar kennen via de zus van Raymond. Rita volgde de naaischool in Beveren en maakte lange broeken met wijde pijpen, zoals dat toen volop mode was. Gerda, de zus van Raymond verkocht die broeken in haar winkel en op een bepaald moment zei ze dat ze nog twee jongere broers had en of ze eens op bezoek konden komen. Zo geschiedde en zo ontstond beetje bij beetje de romance tussen Rita en Raymond.

“Grappig detail: hij volgde driemaal het zesde leerjaar in Sint-Aloysiusschool om toch maar niet naar een andere school te moeten gaan”, lacht zijn vrouw Rita. Vanaf zijn 14de was hij aan de slag bij meubelmakerij Vandepitte, daarna bij Soliver en nadien als arbeider bij de NMBS. Hij kon op 60 jaar met pensioen. Rita werkte een tijd als naaister bij Deleye en nadien bij de tapijten Boro. Samen hebben ze drie cafés uitgebaat: Café Vlaanderen in de Hoogstraat in Rumbeke, de Collievijver in Roeselare en de Platte Tube in Oekene. David is hun enige zoon, hij is samen met Marianne Berteloot. Amelie en Laura zijn hun pluskleinkinderen. Nomy, Marie en Emma hun plusachterkleinkinderen. Het gouden koppel woont al elf jaar in de Schuwe Maandagstraat. Hobby’s van beide zijn biljarten, een kaartje leggen in café De Pelikaan en darts. “Door nu en dan (veel) water bij de wijn te doen staan er nu 50 jaren op de huwelijksteller”, lacht het gouden koppel. (AD)