Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksjubileum werden Pol Lowie en Rita Vandendriessche door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden op 19 oktober in 1973. Pol werd geboren in Nokere op 13 februari 1952. Hij was vleesbewerker van beroep. Rita zag het levenslicht in Waregem op 21 juli 1950. Ze werkte in de textielindustrie en bij beenhouwer Vandendriessche. Ze hebben één zoon: Nico en twee kleinkinderen: Sören en Rune. (PPW/foto HDV)