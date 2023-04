Rita en Philippe zijn een gouden paar

Op 30 maart was het vijftig jaar geleden dat Philippe Tieleman en Rita Delannoy trouwden. Om dit gouden huwelijksjubileum een officieel tintje te geven gingen burgemeester Doutreluingne en schepen Deprez van Zwevegem de jubilarissen bij hen thuis feliciteren.

Philippe werd in Kortrijk geboren op 7 september 1951. Hij was arbeidsanalist. Rita zag ook in Kortrijk het levenslicht, op 3 april 1950. Zij was verkoopster. Ze hebben één dochter, Eveline. Emilie, Matthias en Sébastien zijn de drie kleinkinderen. Méguia en Naleyah zijn de twee achterkleinkinderen. De jubilarissen wonen in de Rozendreef in Zwevegem. (GJZ/foto GJZ)