Rita en Jean-Pierre vieren hun gouden jubileum

Jean-Pierre en Rita en hun familie werden ontvangen door burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste in de trouwzaal van het stadhuis van Veurne. Hun vijftigjarige huwelijksverbintenis werd er gevierd met enkele geschenken in naam van het stadsbestuur waarna een glaasje werd gedronken op het gouden koppel.

Jean-Pierre is afkomstig uit Les Moëres juist over ‘de schreve’ in Frankrijk. Hij werd geboren op 3 augustus 1949. Het was in de feestzaal ‘Den Uilenspiegel’ in Izenberge dat hij op een dansfeest zijn aanstaande echtgenote Rita leerde kennen. Rita werd geboren op 29 september 1951 in Bulskamp. Ze huwden op 6 april 1973 en kregen drie kinderen; Sabrina, Pascal en David. Ondertussen is de familie uitgebreid met vier kleinkinderen, Robbe, Belle, Aaron en Thibo.

Jean-Pierre werkte eerst op Franse bodem in de ‘Firmini’ en later in de ‘Vesder’ in Veurne. Zijn loopbaan eindigde als landbouwhelper op een grote hoeve in de buurt. Rita werkte in Veurne bij de confisserie Verdonck, later verlegde ze haar beroepsbezigheid naar de firma Santens om haar loopbaan te eindigen in het verzorgingstehuis ‘Sint-Anna’ in Bulskamp. Nu doet het koppel het wat rustiger aan. Met fietsen, tuinieren, en ook af en toe een reisje worden de dagen toch nog rijkelijk gevuld. Op zondag 2 april stond een groot familiefeest op het programma. Rita en Jean-Pierre wonen in de Boterstraat in Bulskamp bij Veurne.

Op de foto zien we zittend v.l.n.r. Sabrina, Pascal, het gouden paar Rita en Jean-Pierre en David. Staand schepen Guido Hoste en burgemeester Peter Roose, schoonkinderen Koen, Nathalie en Mieke en de kleinkinderen van Rita en Jean-Pierre. (JT/foto JT)