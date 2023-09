Rita en Gillis vieren hun gouden jubileum

Rita Van Houtte (80) en Gillis Ide (81) werden ontvangen op het gemeentehuis van Pittem voor hun gouden jubileum.

Het koppel trouwde op 4 september 1973 in Grammene, maar heeft altijd in de Meulebekestraat gewoond, waar Gillis een eigen garage Ide Service had. Rita ging na hun huwelijk aan het werk in het Sint-Andriesziekenhuis als laborante en verpleegster in het operatiekwartier, maar koos er bij de geboorte van de kinderen voor om voltijds huismoeder te worden. Inmiddels werd de zaak overgelaten aan hun zoon Lieven en genieten ze van de rust op hun appartement in Middelkerke en van hun familie. Het koppel kreeg drie dochters en twee zonen en heeft ondertussen 15 kleinkinderen. (JG)