Rita en Frans uit Poperinge vieren hun gouden huwelijksjubileum

In het Landhuis Molenhof vierden Frans Decorte (76) en Rita Spenninck (71) uit de Deken De Bolaan in Poperinge hun gouden bruiloft.

Frans werd geboren op 22 mei 1947, Rita op 9 mei 1952. Frans volgde het college in Poperinge, Rita liep school in Moorslede en Poperinge.

“Ik leerde Frans kennen toen ik hop ging plukken op de hofstede van zijn ouders. We trouwden op 31 oktober 1973 en we boerden in de Sappenleenstraat, tot het daar in 1994 industriezone werd. Daarna ging Frans mazout voeren voor de firma Vanackere in Langemark en ik ging werken bij Barco Poperinge”, vertelt Rita.

Het echtpaar kreeg drie kinderen: Joke (49), Annelies (47) en Jan (42). Er zijn acht kleinkinderen: Lisa, Tinus, Nina, Jannes, Ida, Stan, Martha, en Otte. Frans en Rita gaan veel fietsen en wandelen, en Frans is zeer geëngageerd bij voetbalclub KFC Poperinge.

