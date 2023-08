Rita en Carlos vijftig jaar gehuwd

Rita Taildeman (68) en Carlos Van de Velde (71) zijn vijftig jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar in 1970 in het Heilig Hartziekenhuis in Eeklo, waar de broer van Linda en een vriend van Carlos op dezelfde kamer lagen.

Na elkaar een paar keer teruggezien te hebben, werden ze al gauw een gelukkig en verliefd paar. Na drie jaar verkering traden ze op 27 juli 1973 op het gemeentehuis van Adegem in het huwelijksbootje. Dezelfde dag werd in de kerk van Oostwinkel ook het kerkelijk huwelijk voltrokken. Het was een dag met slecht weer, waarop het enorm hard waaide. Het trouwfeest vond plaats in feestzaal D’havé in Adegem. Eenmaal getrouwd woonden ze eerst in de Kraweg en in 1981 verhuisden ze naar Veldekens. Hun liefde werd bekroond met zoon Bjorn. Met Marthe, Catho en Nette zijn er anno 2023 ook al drie flinke kleindochters. Carlos werkte 32 jaar als houtbewerker in Eeklo en was daarna aan de slag bij de gemeente Maldegem. Rita werkte als poetsvrouw en was daarna aan de slag bij een koekjesfabriek en in een naaiatelier. Tuinieren, fietsen, uitstapjes met vrienden, de kleinkinderen bezoeken en eens gaan bollen zijn de dingen waar ze vandaag de dag met volle teugen van genieten. (MIWI)