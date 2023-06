Rijst of bloemblaadjes gooien naar de trouwers? “Blaas liever bellen”

De traditie om rijst te gooien naar een pasgetrouwd koppel is in onze provincie langzamerhand aan het uitsterven. Dat gebaar staat symbool voor een gelukkig en vruchtbaar huwelijk. De meeste gemeenten raden aan om de gasten na de ceremonie bellen te laten blazen wanneer het koppel uit het gemeentehuis naar buiten wandelt.

In maar liefst 40 gemeenten is het verboden om na het huwelijk voor de wet rijst te gooien wanneer het koppel het gemeentehuis uit komt. “Enerzijds is dat niet goed voor de vogels, die de achtergebleven rijst opeten. Anderzijds kan de rijst op de grond ervoor zorgen dat gasten of het volgende koppel in de rij uitglijdt. En zulke ongelukken willen we zeker vermijden”, klinkt het bij verschillende bevolkingsdiensten.

18 van de 40 gemeenten verbieden naast rijst ook om met bloemblaadjes of confetti te gooien. Hoe streng de gemeenten daarin optreden, kan verschillen. Op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Ieper, kunnen er zelfs boetes worden uitgedeeld als er confetti blijft liggen, omdat dat onder sluikstorten valt. In 22 West-Vlaamse gemeenten zijn zowel rijst als bloemblaadjes wél nog toegelaten. “Bij ons mag dat zeker nog, want we hebben hier nu ook niet zoveel huwelijken”, klinkt het in Zuienkerke. Vijf gemeenten vragen wel om het beperkt te houden.

Zelf opkuisen

Bij 13 gemeenten is het verplicht om alles achteraf zelf op te ruimen voor het koppel dat eventueel volgt en om het personeel niet extra te belasten. In Poperinge kan je zelfs een GAS-boete krijgen voor sluikstorten als er niet wordt opgeruimd. Wie het schoonmaakmateriaal voorziet – gemeente of gasten – wordt best op voorhand besproken.