Ria Clarysse en Dirk Deceuninck uit Dadizele vieren gouden huwelijksjubileum

Vijftig jaar geleden, op 15 juni 1973, gaven Dirk Deceuninck en Ria Clarysse elkaar het jawoord.

Dirk is een geboren en getogen Daiselnaar. Hij zag het levenslicht op 31 mei 1949. Samen met zijn ouders, broer en twee zussen groeide hij op aan het Waterputje. Na de lagere school in Da- dizele volgde Dirk mechanica aan het VTI in Menen. Als jonge knaap ging hij aan de slag als lasser bij de RTT. Hij bleef er tot aan zijn pensioen. Ria werd geboren op 17 september 1953 in Ledegem. Samen met haar zus en ouders woonde ze langs de Fabriekslaan. Na de lagere school in Ledegem ging Ria naar de naaischool. Ze werd stikster in een breigoedbedrijf in Beitem en werkte ook enkele jaren in ’t Fabriekse in Ledegem. Ze sloot haar carrière af bij Durol Plast in Dadizele. Het gouden koppel leerde elkaar kennen op een afzwaaifeestje van een buurjongen. Ria en Dirk woonden van 1973 tot 1976 in de Ketenstraat in Dadizele om daarna een eigen stekje te vinden in de Guido Gezellelaan. Het gezin werd intussen uitgebreid met zoon Detlef en kleinkinderen Justine en Lander. (BF/foto JS)