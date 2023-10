René en Rachel zwaaien met diamant

De huwelijksklokken in Eernegem luidden op 14 oktober 1963 extra hard voor het huwelijk van René Lanckriet (80) en Rachel Provoost (77). Die dag stapte het koppel dolgelukkig in het huwelijksbootje. Het werd meteen een lange reis, want 60 jaar later zijn de twee nog steeds gelukkig met elkaar. René was tijdens zijn loopbaan zelfstandig slager, terwijl Rachel meehielp in de beenhouwerij. Ze kregen tijdens hun huwelijk drie kinderen, en zij zorgden op hun beurt voor zes kleinkinderen en ook al een achterkleinkind. Het koppel woont in de Elisabethlaan. (JRO/foto JRO)