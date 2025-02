René en Magda vieren diamant

Het diamanten echtpaar René Defrancq en Magda Verschoot uit de Maurits Devisscherestraat werd officieel ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis.

Na de schooljaren werkte René (86) in schoenenbedrijven in Izegem, Zottegem en Sint-Eloois-Vijve. “Jawel, ook in Zottegem. Samen met mijn pa ging ik daar naartoe. We waren bijna de hele week weg”, vertelt René, die daarna bij de firma Monteyne op De Hoogte werkte. Hij was ook 27 jaar gasfitter in de Fami in Ingelmunster. Magda (80) ging tot haar 18de naar school. Ze werkte in een confectiebedrijf in Kortrijk. Daarna zorgde ze voor de kinderen.

In 1976 werd René medestichter van AVI. Hij was voorzitter tot 2006, nu is hij erevoorzitter. In de voorbije jaren behaalde hij heel wat sporttrofeeën, waaronder in 1980 en 2007 de ‘Trofee van Sportverdienste’, in 1994 en 2000 de ‘Trofee van Sportlaureaat’. In 1989 en 1990 werd hij verkozen tot Prins Brigand. In 2007 stond hij aan de wieg van de Aviflorastappers, waar hij nu nog in het bestuur zetelt. Magda is al 47 jaar actief in de kantklosclub ’t Klosje. Ze maakt ook deel uit van de Woensdagstappers. Op vrijdag gaat ze naar de breiclub ‘Bezige Bijtjes’ in El Patio.

Hollemeersch

Op 5 februari 1965 gaven René en Magda aan elkaar hun jawoord. Ze vestigden zich in de Izegemstraat en verhuisden in 1967 naar de Maurits Devisscherestraat op de Westwijk. Ze hebben twee kinderen: Peter (1966) trouwde met Lieve Dupont (Izegem) en Ann (1968) trouwde met Thierry Devaere (Zwanestraat). Er zijn vier kleinkinderen.

Nadat de diamanten jubilarissen ontvangen werden in de raadszaal van het gemeentehuis, trokken ze met de gezinsleden voor twee dagen naar De Hollemeersch in Kemmel, waar op zondag ook de naaste vrienden langskwamen.