Regine en Jan zijn een gouden koppel

Op 13 juli was het precies 50 jaar geleden dat Regine Nevejant (69) en Jan Meyns (70) elkaar het jawoord gaven. Zondag 27 augustus vierden ze hun gouden jubileum met kinderen, kleinkinderen en familie. Ook een delegatie van het stadsbestuur kwam de jubilarissen gelukwensen. Regine en Jan leerden elkaar kennen in dancing Kakadou in Torhout. Ze kregen twee kinderen: Jochen, getrouwd met Valerie Doom en Elke, partner van Filip T’Jonck. Intussen zijn ze met Warre, Jibbe en Mirthe trotse grootouders. Jan was zelfstandige partner bij de firma Meyns-Dossche. Regine werkte als teamleider bij het Anker, om dan later mee in de firma te stappen. (LIN/foto LIN)