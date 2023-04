Regina en Jan uit Otegem zijn een gouden echtpaar

Op 17 maart waren Jan Formet en Regina Hostens 50 jaar gehuwd. Om dit gouden huwelijksjubileum een officieel tintje te geven, trokken burgemeester Doutreluingne en schepen Vromant onlangs ten huize van de jubilarissen om het echtpaar te feliciteren.

Jan is in Otegem geboren op 6 oktober 1950 en werkte bij de firma Bekaert. Regina zag in Zwevegem het levenslicht op 7 februari 1952. Zij werkte bij de firma Vandermarliere als sigarenmaakster. Er zijn twee dochters, Sofie en Charlotte, en drie kleinkinderen, Elias, Nienke en Frauke. Jan werd in januari 2020 verkozen als Krak van Zwevegem.

Zijn verdienste als parcoursbouwer van de cyclocross in Otegem lag wellicht aan de basis hiervan. Anderzijds is hij nog actief bij vinkenmaatschappij De Straatzangers en helpt hij bij de organisatie van de nieuwelingenwedstrijd in Otegem. De jubilarissen wonen in Klein Ronse in Otegem.

(GJZ/foto GJZ)